В Волгограде количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ выросло до 5

В Волгограде количество пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, произошедшей ночью 29 ноября, увеличилось до пяти человек. Об этом говорится в Telegram-канале региональной администрации.

Изначально было известно о двух пострадавших в регионе. Сообщалось, что им не потребовалась госпитализация.

Уточняется, что после обследования жителей пострадавших домов врачи решили госпитализировать женщину 2007 года рождения и мужчину 1964 года. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет. По данным источника, медики также оказали помощь женщине 1948 года рождения, которая получила травмы при падении из-за взрывной волны.

Специалисты оперативных служб уточняют информацию о повреждениях и ликвидируют последствия.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром субботы российские силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Волгоградской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
