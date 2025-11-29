В Волгограде количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ выросло до 5
В Волгограде количество пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, произошедшей ночью 29 ноября, увеличилось до пяти человек. Об этом говорится в Telegram-канале региональной администрации.
Изначально было известно о двух пострадавших в регионе. Сообщалось, что им не потребовалась госпитализация.
Уточняется, что после обследования жителей пострадавших домов врачи решили госпитализировать женщину 2007 года рождения и мужчину 1964 года. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет. По данным источника, медики также оказали помощь женщине 1948 года рождения, которая получила травмы при падении из-за взрывной волны.
Специалисты оперативных служб уточняют информацию о повреждениях и ликвидируют последствия.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром субботы российские силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Волгоградской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Лунгин: Готов позвать Юру Борисова в любой фильм
- Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины
- Вильфанд: В европейской части РФ ожидается теплый декабрь
- Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств
- Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу
- СМИ: В России начали «отменять» Ларису Долину
- В США раскрыли сумму украденных окружением Зеленского средств
- Володин: С декабря в РФ изменят миграционные правила и поддержку граждан
- Ученый рассказал об излучаемых 3I/ATLAS сигналах
- ФСБ: В Подмосковье задержали мужчину за подготовку теракта на газопроводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru