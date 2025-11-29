В Волгограде количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ выросло до 5

В Волгограде количество пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, произошедшей ночью 29 ноября, увеличилось до пяти человек. Об этом говорится в Telegram-канале региональной администрации.

Изначально было известно о двух пострадавших в регионе. Сообщалось, что им не потребовалась госпитализация.