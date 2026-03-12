Долина исполнит новые песни на мартовском концерте в Подольске
Певица, народная артистка России Лариса Долина на грядущем сольном концерте представит свои новые композиции. Об этом исполнительница рассказала в беседе с ТАСС.
Долина выступит в Подольске 22 марта.
«За последние несколько лет у меня появилось много нового музыкального материала, довольно добротного и качественного», - рассказала артистка.
По словам певицы, в Подольске прозвучат несколько ее новых работ. Также в программу включат известные хиты артистки.
Между тем Лариса Долина заняла первое место в рейтинге 20 самых упоминаемых женщин в социальных сетях по данным «Медиалогии», пишет Ura.ru.
