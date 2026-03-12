В Иркутской области сгорела школа

Здание школы сгорело в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр района Геннадий Осодоев.

«В Серафимовске случилась беда. Сгорела Байтогская школа», - сообщил чиновник.

По данным регионального управления МЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Площадь возгорания составляла 1,26 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Как отметили в прокуратуре области, в школе обучались 67 детей. Надзорное ведомство района контролирует ход и результаты проверки следственных органов по статье о халатности.

Ранее в Орехово-Зуеве загорелся торговый центр, людей эвакуировали до прибытия спасателей, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ШколаПожарИркутская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры