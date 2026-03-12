В Иркутской области сгорела школа
Здание школы сгорело в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр района Геннадий Осодоев.
«В Серафимовске случилась беда. Сгорела Байтогская школа», - сообщил чиновник.
По данным регионального управления МЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Площадь возгорания составляла 1,26 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
Как отметили в прокуратуре области, в школе обучались 67 детей. Надзорное ведомство района контролирует ход и результаты проверки следственных органов по статье о халатности.
Ранее в Орехово-Зуеве загорелся торговый центр, людей эвакуировали до прибытия спасателей, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне
- В Иркутской области сгорела школа
- LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
- Юрист рассказала, кому следует заменить водительские права в 2026 году
- «Попрощаемся с нефтью и газом»: В Венгрии назвали Евросоюз «рабом Украины»
- На Кубани из-за БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы
- ФБР открыло первый офис в Эквадоре
- ПВО уничтожила над Россией 80 украинских беспилотников
- Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
- СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно