ЦБ: Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится
12 марта 202609:30
Российские банки при проверке через единый реестр количества банковских карт граждан не получат информацию, которая является банковской тайной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
«Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной», - отметили в регуляторе.
Так, финансовая организация не увидит в реестре, сколько карт открыто у конкретного человека в других банках и в каких именно.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что единый реестр банковских карт граждан запустят в РФ в 2027 году.
