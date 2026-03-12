ЦБ: Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится

Российские банки при проверке через единый реестр количества банковских карт граждан не получат информацию, которая является банковской тайной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной», - отметили в регуляторе.

Так, финансовая организация не увидит в реестре, сколько карт открыто у конкретного человека в других банках и в каких именно.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что единый реестр банковских карт граждан запустят в РФ в 2027 году.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
