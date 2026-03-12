LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
12 марта 202608:41
Корпорация LG подала заявки на регистрацию в России товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка». Об этом сообщает ТАСС.
Организация «Элджи электроникс инк» направила в Роспатент заявления о регистрации брендов 6 марта 2026 года.
Компания хочет зарегистрировать товарные знаки по трем классам международной классификации товаров и услуг. Речь идет о бытовых приборах для уборки и стирки, программном обеспечении для бытовой техники, электрических сушилках для одежды.
Ранее LG подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки Express Fill, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне
- В Иркутской области сгорела школа
- LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
- Юрист рассказала, кому следует заменить водительские права в 2026 году
- «Попрощаемся с нефтью и газом»: В Венгрии назвали Евросоюз «рабом Украины»
- На Кубани из-за БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы
- ФБР открыло первый офис в Эквадоре
- ПВО уничтожила над Россией 80 украинских беспилотников
- Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
- СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно