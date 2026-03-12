LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Роструд начал массовые проверки маркетплейсов Запрет на продажу турпутевок в страны Ближнего Востока будет действовать до нормализации обстановки в регионе Разработчикам ИИ могут разрешить использовать данные для обучения без согласия правообладателей МАХ будет сложно выиграть конкуренцию у других мессенджеров в соседних странах