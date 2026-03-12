LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Корпорация LG подала заявки на регистрацию в России товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка». Об этом сообщает ТАСС.

Организация «Элджи электроникс инк» направила в Роспатент заявления о регистрации брендов 6 марта 2026 года.

Компания хочет зарегистрировать товарные знаки по трем классам международной классификации товаров и услуг. Речь идет о бытовых приборах для уборки и стирки, программном обеспечении для бытовой техники, электрических сушилках для одежды.

Ранее LG подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки Express Fill, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрендРоссиякомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры