Юрист рассказала, кому следует заменить водительские права в 2026 году
Заменить водительские права необходимо автомобилистам, у которых срок действия документов истекает в 2026-м или был автоматически продлен в 2022–2023 годах. Об этом заявила юрист Галина Земскова в беседе с РИА Новости.
Как напомнила эксперт, с января в РФ прекратили автоматическое продление водительских прав. Нескольким категориям граждан следует заменить документы.
«В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее - на них правило о продлении на три года больше не распространяется», - рассказала Земскова.
Также замена потребуется владельцам автоматически продленных ранее прав, срок которых истекал, например, в 2022–2023 годах.
Основанием для замены удостоверений являются истечение 10-летнего срока действия, изменение персональных данных, утрата или порча документа, изменение влияющих на возможность управления транспортом медицинских показаний. Земскова напомнила, что автомобилистам с истекшим сроком действия прав может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее депутат Александр Якубовский заявил, что с марта 2027 года водительские права в России смогут аннулировать при выявлении медицинских противопоказаний, пишет 360.ru.
