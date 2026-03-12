На Кубани из-за БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы

Возгорание зафиксировано на нефтебазе после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Площадь пожара на территории объекта составила 150 квадратных метров. В тушении задействованы 83 специалиста и 26 единиц техники.

По данным оперштаба, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 12 марта на Кубани нейтрализовали 30 украинских беспилотников, пишет 360.ru.

