На Кубани из-за БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы
12 марта 202607:59
Возгорание зафиксировано на нефтебазе после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Площадь пожара на территории объекта составила 150 квадратных метров. В тушении задействованы 83 специалиста и 26 единиц техники.
По данным оперштаба, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 12 марта на Кубани нейтрализовали 30 украинских беспилотников, пишет 360.ru.
