В Вильнюсе российского дипломата избили на акции в поддержку Украины
25 февраля 202214:17
Участники акции в поддержку Украины, которая проходила в Вильнюсе, избили российского дипломата, сообщает ТАСС.
В российской дипмиссии заявили, что инцидент произошёл у здания посольства России в Литве. Стражи порядка, в свою очередь, рассказали, что подозреваемый задержан.
«Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», - отметили в посольстве РФ.
Ранее полиция задержала в Москве 600 человек в ходе несогласованной акции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru