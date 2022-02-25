В Вильнюсе российского дипломата избили на акции в поддержку Украины

В российской дипмиссии заявили, что инцидент произошёл у здания посольства России в Литве. Стражи порядка, в свою очередь, рассказали, что подозреваемый задержан.

«Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», - отметили в посольстве РФ.

Ранее полиция задержала в Москве 600 человек в ходе несогласованной акции.