В Вильнюсе российского дипломата избили на акции в поддержку Украины

Участники акции в поддержку Украины, которая проходила в Вильнюсе, избили российского дипломата, сообщает ТАСС.

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В российской дипмиссии заявили, что инцидент произошёл у здания посольства России в Литве. Стражи порядка, в свою очередь, рассказали, что подозреваемый задержан.

«Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», - отметили в посольстве РФ.

Ранее полиция задержала в Москве 600 человек в ходе несогласованной акции.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:НападениеДипломатРоссийское ПосольствоЛитва
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