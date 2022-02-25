Правоохранители задержали 600 человек в ходе несогласованной акции в Москве

Все задержанные доставлены в отделы полиции для разбирательства. Отмечается, что в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности.

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности и предостерегла от участия в несогласованных акциях 24 февраля в центре города.

