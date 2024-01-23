В Валуйском округе Белгородской области сбили воздушную цель
23 января 202422:13
Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в небе над Валуйским городским округом Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Цель сбили в районе села Тимоново, уточнил губернатор.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Прибывшие на место оперативные службы уточняют последствия на земле.
Как сообщал Telegram-канал Baza, беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области. По информации издания, обломки дрона нашли утром 22 января, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru