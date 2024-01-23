В Валуйском округе Белгородской области сбили воздушную цель

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в небе над Валуйским городским округом Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Цель сбили в районе села Тимоново, уточнил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Прибывшие на место оперативные службы уточняют последствия на земле.

Как сообщал Telegram-канал Baza, беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области. По информации издания, обломки дрона нашли утром 22 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская область

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