Актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами

Актриса Яна Поплавская, известная по исполнению роли Красной шапочки в фильме 1977 года «Про Красную шапочку» сравнила артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, с тараканами, сообщает aif.ru.

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По её словам, Смольянинов, Лазарева и Панин могут работать таксистами или в ресторанах, главное, чтобы они делали это не в России.

Поплавская подчеркнула, что нельзя «растаптывать самого себя», но уехавшие из России артисты именно это и сделали.

«Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему. Но только надо, чтобы они не поползли сюда в Россию», — добавила актриса.

Ранее актриса Поплавская обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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