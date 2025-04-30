Актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами

По её словам, Смольянинов, Лазарева и Панин могут работать таксистами или в ресторанах, главное, чтобы они делали это не в России.

Поплавская подчеркнула, что нельзя «растаптывать самого себя», но уехавшие из России артисты именно это и сделали.

«Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему. Но только надо, чтобы они не поползли сюда в Россию», — добавила актриса.

Ранее актриса Поплавская обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

