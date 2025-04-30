В ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» он отметил, что эти французы назвали своё подразделение «Нормандия - Неман».

«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами», - указал глава государства.

Ранее спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Россия, которая привлекла военных КНДР к участию в боях в Курской области, нарушила резолюции Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

