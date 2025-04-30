Путин: Граждане Франции участвуют в СВО на стороне России
Некоторые граждане Франции принимают участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» он отметил, что эти французы назвали своё подразделение «Нормандия - Неман».
«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами», - указал глава государства.
Ранее спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Россия, которая привлекла военных КНДР к участию в боях в Курской области, нарушила резолюции Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru