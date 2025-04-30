Пенсионерка из Омска отдала мошенникам 28 млн рублей
Полиция Омска возбудила уголовное дело против аферистов, которые украли у местной жительницы чуть более 28 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правоохранителей.
Уточняется, что 68-летняя пенсионерка приняла звонок от неизвестного мужчины. Он представился ей генеральным директором инвестиционной компании, в которой она хранила деньги, поэтому у женщины не возникло подозрений. После этого ей стали угрожать из-за якобы совершенного перевода средств за границу. Жертву убедили в том, что против нее возбудят уголовное дело по обвинению в госизмене.
Омичка поверила мошенникам и стала выполнять их указания. Она перевела часть денег на указанные счета, а остальную сумму передала курьерам. Подозрения у женщины возникли только после того, как ее попросили оформить на себя кредит. После этого пенсионерка обратилась в полицию. На данный момент расследование еще продолжается.
Ранее в Совфеде рассказали про новую схему обмана от мошенников, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru