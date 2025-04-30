Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Спортсменка уступила американке Коко Гауфф в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась полтора часа. Теперь Гауфф предстоит побороться за выход в финал со второй ракеткой мира Игой Свентек.
Андреева занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге. В прошлом году она также вылетела на стадии четвертьфинала на соревнованиях в Мадриде.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы
- Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность
- Адвокат Калинов заявил, что Сафонову не грозит уголовное дело из-за алиментов
- Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде
- Россиянам назвали минусы установки на автомобиль больших колес
- Актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами
- Путин: Граждане Франции участвуют в СВО на стороне России
- Пенсионерка из Омска отдала мошенникам 28 млн рублей
- Минпромторг сохранил для параллельного импорта только лечебную косметику
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за теракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru