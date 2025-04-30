Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде

Спортсменка уступила американке Коко Гауфф в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась полтора часа. Теперь Гауфф предстоит побороться за выход в финал со второй ракеткой мира Игой Свентек.

Андреева занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге. В прошлом году она также вылетела на стадии четвертьфинала на соревнованиях в Мадриде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA, напоминает НСН.

