Путин рассказал, как письмо деда изменило его взгляд на войну

Президент России Владимир Путин заявил, что письмо его деда позволило ему иначе взглянуть на события Великой Отечественной войны и глубже понять переживания людей того времени. Об этом он рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

По словам главы государства, несмотря на осведомленность в исторических вопросах, именно личные строки из семейного архива помогли ему прочувствовать, чем жили и что переживали люди в военные годы. Он отметил, что содержание письма дало ему более глубокое понимание повседневной жизни и настроений в стране в тот период.