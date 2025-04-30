Путин рассказал, как письмо деда изменило его взгляд на войну
Президент России Владимир Путин заявил, что письмо его деда позволило ему иначе взглянуть на события Великой Отечественной войны и глубже понять переживания людей того времени. Об этом он рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.
По словам главы государства, несмотря на осведомленность в исторических вопросах, именно личные строки из семейного архива помогли ему прочувствовать, чем жили и что переживали люди в военные годы. Он отметил, что содержание письма дало ему более глубокое понимание повседневной жизни и настроений в стране в тот период.
Путин подчеркнул, что такие человеческие свидетельства несут в себе непреходящие истины, которые, по его мнению, необходимо передавать следующим поколениям.
Ранее на открытом уроке «Разговор о важном» президент уже упоминал письма деда, обращавшегося к своему сыну на «вы». Путин тогда расценил это как пример высокой культуры, присущей народу России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru