Россиянам назвали минусы установки на автомобиль больших колес

По его словам, из-за своейго большого веса нестандартные колёса увеличивают неподрессоренную массу, что сказывается на ресурсе подвески, снижая его на 30-50%.

Кроме того, тяжёлые колеса сложнее раскрутить, поэтому двигатель будет потреблять топлива на 10–15% больше, что также отразится на динамике авто.

Мершиев добавил, что установка на машину колёс, которые не соответствуют рекомендациям автопроизводителя, является нарушением ПДД, за это предусмотрен штраф.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что в России необходимо узаконить жидкости для автомобилей, которые продаются вдоль дорог и стоят дешевле.

