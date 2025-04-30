Россиянам назвали минусы установки на автомобиль больших колес
Установка на автомобиль больших колёсных дисков вдвое уменьшает срок службы подвески. Об этом «Газете.Ru» заявил собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.
По его словам, из-за своейго большого веса нестандартные колёса увеличивают неподрессоренную массу, что сказывается на ресурсе подвески, снижая его на 30-50%.
Кроме того, тяжёлые колеса сложнее раскрутить, поэтому двигатель будет потреблять топлива на 10–15% больше, что также отразится на динамике авто.
Мершиев добавил, что установка на машину колёс, которые не соответствуют рекомендациям автопроизводителя, является нарушением ПДД, за это предусмотрен штраф.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что в России необходимо узаконить жидкости для автомобилей, которые продаются вдоль дорог и стоят дешевле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы
- Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность
- Адвокат Калинов заявил, что Сафонову не грозит уголовное дело из-за алиментов
- Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде
- Россиянам назвали минусы установки на автомобиль больших колес
- Актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами
- Путин: Граждане Франции участвуют в СВО на стороне России
- Пенсионерка из Омска отдала мошенникам 28 млн рублей
- Минпромторг сохранил для параллельного импорта только лечебную косметику
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за теракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru