Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы есть значительное число людей, разделяющих позицию Москвы, однако многие из них предпочитают не высказываться открыто. Об этом он сообщил во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, часть европейцев высказывает свои взгляды сдержанно или вовсе молчит из-за давления со стороны официальных властей.

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Путин отметил, что лишь немногие решаются открыто заявлять о своей поддержке России, при этом, по его выражению, «имеют дерзость» не только озвучивать мнение, но и демонстрировать его на практике.

Президент подчеркнул, что такие случаи встречаются, несмотря на политический контекст и общественную атмосферу в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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