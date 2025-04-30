Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы есть значительное число людей, разделяющих позицию Москвы, однако многие из них предпочитают не высказываться открыто. Об этом он сообщил во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, часть европейцев высказывает свои взгляды сдержанно или вовсе молчит из-за давления со стороны официальных властей.