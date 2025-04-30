Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы есть значительное число людей, разделяющих позицию Москвы, однако многие из них предпочитают не высказываться открыто. Об этом он сообщил во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
По его словам, часть европейцев высказывает свои взгляды сдержанно или вовсе молчит из-за давления со стороны официальных властей.
Путин отметил, что лишь немногие решаются открыто заявлять о своей поддержке России, при этом, по его выражению, «имеют дерзость» не только озвучивать мнение, но и демонстрировать его на практике.
Президент подчеркнул, что такие случаи встречаются, несмотря на политический контекст и общественную атмосферу в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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