Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность

Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с телеведущей Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского враждебной фигурой для США и усомнился в законности его пребывания у власти.

По словам Карлсона, украинское руководство причастно к попыткам покушений на отдельных представителей американских консервативных кругов. Он также обвинил Киев в нарушении прав верующих, утверждая, что в стране запрещена крупнейшая христианская конфессия, а поставляемое США оружие якобы перепродается «сомнительным группировкам».

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Журналист подчеркнул, что, по его мнению, украинская власть не обладает моральным правом управлять страной и не является легитимной. В качестве примера он упомянул спор между Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом, свидетелем которого он, по его словам, стал в Белом доме. Эта сцена, как отметил Карлсон, произвела на него сильное впечатление.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение новых выборов было отложено из-за действия военного положения и мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что выборы в нынешних условиях невозможны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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