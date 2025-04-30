Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с телеведущей Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского враждебной фигурой для США и усомнился в законности его пребывания у власти.

По словам Карлсона, украинское руководство причастно к попыткам покушений на отдельных представителей американских консервативных кругов. Он также обвинил Киев в нарушении прав верующих, утверждая, что в стране запрещена крупнейшая христианская конфессия, а поставляемое США оружие якобы перепродается «сомнительным группировкам».