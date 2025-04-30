Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с телеведущей Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского враждебной фигурой для США и усомнился в законности его пребывания у власти.
По словам Карлсона, украинское руководство причастно к попыткам покушений на отдельных представителей американских консервативных кругов. Он также обвинил Киев в нарушении прав верующих, утверждая, что в стране запрещена крупнейшая христианская конфессия, а поставляемое США оружие якобы перепродается «сомнительным группировкам».
Журналист подчеркнул, что, по его мнению, украинская власть не обладает моральным правом управлять страной и не является легитимной. В качестве примера он упомянул спор между Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом, свидетелем которого он, по его словам, стал в Белом доме. Эта сцена, как отметил Карлсон, произвела на него сильное впечатление.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение новых выборов было отложено из-за действия военного положения и мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что выборы в нынешних условиях невозможны, передает «Радиоточка НСН».
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