Адвокат Калинов заявил, что Сафонову не грозит уголовное дело из-за алиментов
Вратарю сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову не грозит уголовное дело из-за неуплаты алиментов. Как пишет «Газета.Ru», такое заявление сделал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
Комментируя инфоормацию о том, что экс-спуруга футболиста потребовала возбудить уголовное дело, он указал, что сначала следует привлечь человека к административной ответственности, что может произойти, если выплат не было в течение минимум шести месяцев.
Эксперт отметил, что даже при наличии небольших платежей говорить о неуплате уже нельзя, а в случае голкипера речи о том, что он не платит годами, не идёт.
«Сафонову вообще ничего не грозит. Я в этом убеждён, исходя из имеющейся в интернете информации по этому делу и из практики подобных дел, по которым у меня есть значительный опыт», — заключил Калинов.
Ранее Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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