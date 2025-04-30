Адвокат Калинов заявил, что Сафонову не грозит уголовное дело из-за алиментов

Комментируя инфоормацию о том, что экс-спуруга футболиста потребовала возбудить уголовное дело, он указал, что сначала следует привлечь человека к административной ответственности, что может произойти, если выплат не было в течение минимум шести месяцев.

Эксперт отметил, что даже при наличии небольших платежей говорить о неуплате уже нельзя, а в случае голкипера речи о том, что он не платит годами, не идёт.

«Сафонову вообще ничего не грозит. Я в этом убеждён, исходя из имеющейся в интернете информации по этому делу и из практики подобных дел, по которым у меня есть значительный опыт», — заключил Калинов.

Ранее Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

