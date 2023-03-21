В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой до 6 баллов
Жители Узбекистана во вторник вечером ощутили подземные толчки силой 4-6 баллов. Об этом сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.
Подземные толчки отмечались в Сурхандарьинской области Узбекистана. Магнитуда землетрясения составила 5-6 баллов.
В столице республики Ташкенте ощущались подземные толчки силой 5 баллов. На остальной территории страны - 4-5 баллов.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.
Жители Узбекистана ощутили подземные толчки после землетрясения на востоке Афганистана. Эпицентр находился в 48 километрах от города Ишкашим. Магнитуда составила 6,8, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Белый дом заявил о продолжении боевых действий на Украине после встречи лидеров РФ и КНР
- Группа Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций
- Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе
- В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой до 6 баллов
- В Госдуме предупредили Запад о последствиях в случае применения Украиной снарядов с ураном
- СМИ сообщили о взрывах в Одессе
- Пентагон: украинские зенитчики освоили комплекс ПВО Patriot
- Медведев радуется бешенству Запада из-за переговоров России и Китая
- Пригожин поздравил подразделения «Ахмат» с важным продвижением в зоне СВО
- Ушаков назвал условие реализации мирного плана Китая по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru