В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой до 6 баллов

Жители Узбекистана во вторник вечером ощутили подземные толчки силой 4-6 баллов. Об этом сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

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Подземные толчки отмечались в Сурхандарьинской области Узбекистана. Магнитуда землетрясения составила 5-6 баллов.

В столице республики Ташкенте ощущались подземные толчки силой 5 баллов. На остальной территории страны - 4-5 баллов.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Жители Узбекистана ощутили подземные толчки после землетрясения на востоке Афганистана. Эпицентр находился в 48 километрах от города Ишкашим. Магнитуда составила 6,8, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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