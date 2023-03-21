Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Афганистане

Эпицентр землетрясения находился в 48 километрах от города Ишкашим, где проживают около 12 тысяч человек.

Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

В субботу, 18 марта, в Афганистане зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3. Очаг располагался на глубине 156 километров.

Ущерб от масштабных землетрясений в Турции превысил $104 миллиарда, заявил накануне президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Стихия затронула 11 провинций, передает НСН.

