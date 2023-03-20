Эрдоган заявил, что ущерб от землетрясений в Турции превысил 104 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек, сообщает ТАСС.

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Выступая на международной конференции доноров помощи Турции и Сирии он также указал, что погибли более 51 тысячи человек, более 105 тысяч пострадали.

«По предварительным данным, ущерб превысил 104 млрд долларов», - добавил турецкий лидер.

Ранее в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявили, что в результате землетрясений 6 февраля погибли 50 096 человек, пострадали 107 204 человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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