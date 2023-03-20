Эрдоган заявил, что ущерб от землетрясений в Турции превысил 104 млрд долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек, сообщает ТАСС.
Выступая на международной конференции доноров помощи Турции и Сирии он также указал, что погибли более 51 тысячи человек, более 105 тысяч пострадали.
«По предварительным данным, ущерб превысил 104 млрд долларов», - добавил турецкий лидер.
Ранее в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявили, что в результате землетрясений 6 февраля погибли 50 096 человек, пострадали 107 204 человека, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Родительские комитеты предложили законодательно закрепить право детей на ношение хиджаба
- Эрдоган заявил, что ущерб от землетрясений в Турции превысил 104 млрд долларов
- СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге
- ЕК выделит Турции и Сирии деньги на восстановление после землетрясений
- Играющие за ФК «Зенит» бразильцы получили российские паспорта
- Российские силы уничтожили 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
- Путин потребовал оперативно пресекать попытки «раскачать» общество
- Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
- Подмосковной пенсионерке удалили 45-килограммовую опухоль
- Четверо солдат ВСУ погибли в учебном центре под Черниговом из-за разрыва снаряда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru