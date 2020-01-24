В Турции сообщили о четырех погибших в результате землетрясения

24 января 202022:23

Глава МВД Турции Сулейман Сойду заявил, что четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Сойлу, все четверо погибших являются гражданами Турции. В посольстве РФ в Турции агентству сообщили, что предварительно россиян среди пострадавших нет.

Ранее сегодня Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о мощном землетрясение магнитудой 6,8 на востоке Турции. По данным центра, подземные толчки ощущались также в соседних странах.

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ФОТО: pxhere.com
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