В Турции сообщили о четырех погибших в результате землетрясения

По данным Сойлу, все четверо погибших являются гражданами Турции. В посольстве РФ в Турции агентству сообщили, что предварительно россиян среди пострадавших нет.

Ранее сегодня Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о мощном землетрясение магнитудой 6,8 на востоке Турции. По данным центра, подземные толчки ощущались также в соседних странах.

