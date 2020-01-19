Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Количество сделок по покупке россиянами жилья в Турции выросло на 26% в 2019 году, что включило граждан России в тройку самых активных покупателей турецкой недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

В 2019 году россияне заключили почти три тысячи сделок, опередив граждан Саудовской Аравии. Лидерами по покупке жилья в Турции стали Ирак и Иран.

Эксперты связывают возросший интерес россиян к жилью в Турции с изменениями паспортной программы страны. В 2018 году турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с одного миллиона долларов до 250 тысяч долларов.