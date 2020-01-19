Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции
Количество сделок по покупке россиянами жилья в Турции выросло на 26% в 2019 году, что включило граждан России в тройку самых активных покупателей турецкой недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.
В 2019 году россияне заключили почти три тысячи сделок, опередив граждан Саудовской Аравии. Лидерами по покупке жилья в Турции стали Ирак и Иран.
Эксперты связывают возросший интерес россиян к жилью в Турции с изменениями паспортной программы страны. В 2018 году турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с одного миллиона долларов до 250 тысяч долларов.
Отмечается, что наибольшим спросом у иностранцев в целом пользуется недвижимость в Стамбуле. Однако россияне предпочитают приобретать жилье в курортных Анталье и Аланье.
В конце 2018 годa специaлисты Финaнсового университетa при прaвительстве РФ устaновили, что интерес россиян к зaрубежной недвижимости вырос нa 70%. Нaибольший интерес россияне проявляют к недвижимости в Болгaрии, a тaкже в Чехии, Гермaнии, Турции, Черногории и нa Кипре. Спрос вырос в 2–4 рaзa по срaвнению с 2016 годом.
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