На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 10 км севернее от города Доганьол с населением более 6 тысяч человек. Ближайший крупнейший город Гузантепа (более 1 млн человек) находится в 210 км от эпицентра. Очаг залегал на глубине 2 км.
В сообщении центра также отмечается, что землетрясение ощущалось в Ираке, Сирии, Ливане и Израиле. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
- РФС выявил нарушения при выборах главы РФПЛ
- Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
- Россиянка Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
- В Госдуме прокомментировали дипломатический скандал в Болгарии