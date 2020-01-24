На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 10 км севернее от города Доганьол с населением более 6 тысяч человек. Ближайший крупнейший город Гузантепа (более 1 млн человек) находится в 210 км от эпицентра. Очаг залегал на глубине 2 км.

В сообщении центра также отмечается, что землетрясение ощущалось в Ираке, Сирии, Ливане и Израиле. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.

