В Тюменской области река Ишим может выйти из русла в субботу

Река Ишим в субботу может выйти из русла в Тюменской области. Об этом губернатор Александр Моор сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, на данный момент ситуация с паводком в регионе спокойная. В реках Тобол и Ишим продолжается планомерное увеличение уровня воды, обе они пока находятся в русле.

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Вместе с тем наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим и она может выйти из русла в ближайшие дни.

Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей, заявил губернатор региона Денис Паслер.


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