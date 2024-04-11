В Тюменской области река Ишим может выйти из русла в субботу

Река Ишим в субботу может выйти из русла в Тюменской области. Об этом губернатор Александр Моор сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, на данный момент ситуация с паводком в регионе спокойная. В реках Тобол и Ишим продолжается планомерное увеличение уровня воды, обе они пока находятся в русле.