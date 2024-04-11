В Тюменской области река Ишим может выйти из русла в субботу
11 апреля 202417:15
Река Ишим в субботу может выйти из русла в Тюменской области. Об этом губернатор Александр Моор сообщил президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, на данный момент ситуация с паводком в регионе спокойная. В реках Тобол и Ишим продолжается планомерное увеличение уровня воды, обе они пока находятся в русле.
Вместе с тем наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим и она может выйти из русла в ближайшие дни.
Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей, заявил губернатор региона Денис Паслер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru