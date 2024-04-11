Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей
Предварительные подсчёты показывают, что ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путиным, он указал, что в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга.
«Под угрозу подтопления попадают более 3,5 тысяч домов», - добавил Паслер.
Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что заявки на выплаты подали более 15 тысяч пострадавших от паводка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru