Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей

Предварительные подсчёты показывают, что ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

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На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путиным, он указал, что в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга.

«Под угрозу подтопления попадают более 3,5 тысяч домов», - добавил Паслер.

Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что заявки на выплаты подали более 15 тысяч пострадавших от паводка, сообщает RT.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинОренбургская ОбластьНаводнениеПаводок

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