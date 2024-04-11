Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей

На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путиным, он указал, что в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга.

«Под угрозу подтопления попадают более 3,5 тысяч домов», - добавил Паслер.

Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что заявки на выплаты подали более 15 тысяч пострадавших от паводка, сообщает RT.

