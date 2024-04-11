В Орске засыпали основное место прорыва дамбы

По данным агентства, в течение суток выполнялась подсыпка данного участка камнями. в настоящее время на месте прорыва была создана новая насыпь.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска будут выделены необходимые деньги, сообщает RT.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что ведомство проверит версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны.

