В Орске засыпали основное место прорыва дамбы

Основное место прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, после прорыва которого начало затапливать город, засыпали. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в течение суток выполнялась подсыпка данного участка камнями. в настоящее время на месте прорыва была создана новая насыпь.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска будут выделены необходимые деньги, сообщает RT.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что ведомство проверит версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны.

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:НаводнениеПаводокОренбургская Область

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