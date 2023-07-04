В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ

«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный использовал в качестве аргументов «заведомо ложные сведения», дискредитирующие армию России. Фигурант гарантировал организовать военнослужащим ВС РФ связь с представителями спецслужб Украины.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, пишет RT.

Ранее ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, гражданина Украины, за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

