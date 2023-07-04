В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ
Россиянин - пособник украинских спецслужб, склонявший военных к переходу на сторону ВСУ, задержан в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — отметили в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанный использовал в качестве аргументов «заведомо ложные сведения», дискредитирующие армию России. Фигурант гарантировал организовать военнослужащим ВС РФ связь с представителями спецслужб Украины.
Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, пишет RT.
Ранее ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, гражданина Украины, за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ
- В Союзе журналистов призвали наказать ответственных за нападение на Милашину и Немова
- ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
- Росавиация: Аэропорт Внуково возобновил работу
- Марочко: Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
- Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма
- Белгородский губернатор отстранил своего заместителя из-за невыполнения обязанностей
- Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
- Собянин рассказал об отражении атаки украинских дронов в Новой Москве и Подмосковье
- Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru