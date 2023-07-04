В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ

Россиянин - пособник украинских спецслужб, склонявший военных к переходу на сторону ВСУ, задержан в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж

«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный использовал в качестве аргументов «заведомо ложные сведения», дискредитирующие армию России. Фигурант гарантировал организовать военнослужащим ВС РФ связь с представителями спецслужб Украины.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, пишет RT.

Ранее ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, гражданина Украины, за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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