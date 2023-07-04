ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж

Отмечается, что задержанный — гражданин Украины, который действовал в интересах украинских военных и с октября прошлого года передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и армии России «с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «шпионаж», пишет RT.

«Фигурант задержан. Ведется следствие», — указали в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала женщину по делу о шпионаже, спецслужба попросила Лефортовский суд Москвы об аресте фигурантки, напоминает «Свободная пресса». Дело маркировано грифом «секретно».

