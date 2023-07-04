ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление спецслужбы по ЛНР.
Отмечается, что задержанный — гражданин Украины, который действовал в интересах украинских военных и с октября прошлого года передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и армии России «с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «шпионаж», пишет RT.
«Фигурант задержан. Ведется следствие», — указали в ФСБ.
Ранее ФСБ задержала женщину по делу о шпионаже, спецслужба попросила Лефортовский суд Москвы об аресте фигурантки, напоминает «Свободная пресса». Дело маркировано грифом «секретно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru