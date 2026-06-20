В Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод
В Тюмени удалось не допустить удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом 20 июня проинформировал губернатор Александр Моор.
В своём Telegram‑канале глава региона сообщил, что атака БПЛА на Тюменский НПЗ была отражена, а на месте падения обломков сейчас задействованы сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, сам завод не получил повреждений. Губернатор отметил, что всех работников предприятия своевременно эвакуировали, а ситуацию он лично держит под контролем.
В тот же день Тюменский канал информирования о чрезвычайных ситуациях объявил в регионе режим беспилотной опасности и призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сказал НСН, что Украина усилила интенсивность атак беспилотников, чтобы остаться в мировой повестке на фоне конфликта вокруг Ирана, но Россия отбивает все атаки.
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