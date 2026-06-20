В Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод

В своём Telegram‑канале глава региона сообщил, что атака БПЛА на Тюменский НПЗ была отражена, а на месте падения обломков сейчас задействованы сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, сам завод не получил повреждений. Губернатор отметил, что всех работников предприятия своевременно эвакуировали, а ситуацию он лично держит под контролем.



В тот же день Тюменский канал информирования о чрезвычайных ситуациях объявил в регионе режим беспилотной опасности и призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сказал НСН, что Украина усилила интенсивность атак беспилотников, чтобы остаться в мировой повестке на фоне конфликта вокруг Ирана, но Россия отбивает все атаки.

