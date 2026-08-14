Партия «Яблоко» намерена подать иск на «Родину» за клевету

Партия «Яблоко» намерена подать на партию «Родина» иск о защите деловой репутации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель политорганизации Николай Рыбаков.

Верховный суд снял «Яблоко» с выборов из-за строчки из песни

По его словам, обращение в суд будет касатся не только «Родины».

«Все партии, кто позволил себе оболгать нас», - указал политик.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что сомневается в налиие у «Яблока» шансов обжаловать решение Верховного суда РФ снятие с выборов в Госдуму.

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ФОТО: ТАСС/Мессман Евгений
ТЕГИ:КлеветаСудИскПартия "яблоко"

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