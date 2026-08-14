Путин обсудил с Совбезом традиционные ценности в культуре

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что темой мероприятии стало сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - в культуре и творческих индустриях. С докладом выступила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Президент также проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.

Ранее советник главы государства Елена Ямпольская призвала взять под контроль так называемый теневой прокат иностранного кино из-за опасности показа «клеветнических» фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru / стоп-кадр
ТЕГИ:КультураСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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