Путин обсудил с Совбезом традиционные ценности в культуре
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что темой мероприятии стало сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - в культуре и творческих индустриях. С докладом выступила глава Минкульта Ольга Любимова.
«Президент также проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.
Ранее советник главы государства Елена Ямпольская призвала взять под контроль так называемый теневой прокат иностранного кино из-за опасности показа «клеветнических» фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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