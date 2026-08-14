Режим ЧС регионального уровня ввели в Забайкалье из-за паводков

По его словам, решение было принято с целью «ускорить помощь людям и восстановление инфраструктуры».

«Предварительный ущерб дорогам и мостам — более 350 млн рублей. Оценочные комиссии работают, выплаты идут», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее в Свердловской области из-за аномальных ливней были затоплены сотни жилых домов, более 20 населенных пунктов остались без сообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

