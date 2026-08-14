Режим ЧС регионального уровня ввели в Забайкалье из-за паводков
Режим ЧС регионального уровня был введён в Забайкальском крае из-за паводков. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.
По его словам, решение было принято с целью «ускорить помощь людям и восстановление инфраструктуры».
«Предварительный ущерб дорогам и мостам — более 350 млн рублей. Оценочные комиссии работают, выплаты идут», - написал чиновник в своём Telegram-канале.
Ранее в Свердловской области из-за аномальных ливней были затоплены сотни жилых домов, более 20 населенных пунктов остались без сообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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