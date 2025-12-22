В Госдуме рассказали о размере ежемесячных выплат для семей с детьми в 2026 году

Как заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, ежемесячное пособие может достигать 18,4 тыс. рублей. Семьи будут получать либо половину, либо три четверти, либо полную сумму детского прожиточного минимума. Это означает выплаты в 9 тыс. 185 рублей, 13 тыс. 778 рублей или 18 тыс. 371 рубль соответственно.

Данный расчет учитывает плановое повышение прожиточного минимума для детей в 2026 году до 18,4 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о росте декретных и новых выплатах семьям с детьми в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

