В Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе... По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

На месте ЧП работают пожарные, задействовано 49 специалистов и 14 единиц техники, пожару присвоили третий ранг.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

