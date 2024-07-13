В Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА
13 июля 202405:26
Пожар произошел на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе... По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
На месте ЧП работают пожарные, задействовано 49 специалистов и 14 единиц техники, пожару присвоили третий ранг.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru