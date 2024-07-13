В Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Голубев: ПВО в Ростове-на-Дону работает по воздушным целям ВСУ

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе... По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

На месте ЧП работают пожарные, задействовано 49 специалистов и 14 единиц техники, пожару присвоили третий ранг.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры