Голубев: ПВО в Ростове-на-Дону работает по воздушным целям ВСУ
5 июля 202405:00
Российские подразделения противовоздушной обороны работают по воздушным целям Вооруженных сил Украины в Ростове-на-Дону, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, в небе над городом находится несколько воздушных целей. Остальная информация уточняется.
Минувшей ночью при атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голубев: ПВО в Ростове-на-Дону работает по воздушным целям ВСУ
- Мизулина попросила проверить комика Гудкова на предмет дискредитации армии
- При атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек
- Байден заявил, что «никуда не уходит»
- СМИ: В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв
- На выборах в парламент в Великобритании победу одержали лейбористы
- В Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ
- Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах
- Финляндия собирается ужесточить правила въезда в страну
- Песков: Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru