Голубев: ПВО в Ростове-на-Дону работает по воздушным целям ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны работают по воздушным целям Вооруженных сил Украины в Ростове-на-Дону, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем

По его словам, в небе над городом находится несколько воздушных целей. Остальная информация уточняется.

Минувшей ночью при атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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