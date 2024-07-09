Нефтебаза в Волгоградской области загорелась после атаки дронов ВСУ

Подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону загорелись в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал областной администрации.

Как отметил губернатор, возгорания возникли из-за падения обломков дронов. Огонь на подстанции оперативно ликвидировали.

«На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет», — указал Бочаров.

По данным МЧС, на частной нефтебазе в Калаче-на-Дону загорелись емкости с бензином. Пожару присвоен повышенный ранг. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Между тем в Курском и Октябрьском районах Курской области сбили четыре украинских дрона самолетного типа, пишет 360.ru.

