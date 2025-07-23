В Темрюкском районе Кубани обнаружили новые выбросы мазута

Сгустки нефтепродуктов размером от трёх до 10 сантиметров были обнаружены в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

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Отмечается, что новые выбросы мазута были обнаружены вечером 22 июля, их протяжённость в районе посёлка Волна составляет около километра, а в районе посёлка Артющенко – порядка 3-4 км.

«В уборке участвуют более 90 человек и 13 единиц техники», - добавили в Оперштабе.

Ранее в администрации Анапы заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЭкологияКраснодарский КрайНефтепродукты

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