Американская конгрессвумен Луна заявила, что любит главу РФПИ Кирилла Дмитриева
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выразила теплые чувства к специальному представителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллу Дмитриеву. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможных сроках следующей встречи, Луна отметила, что любит Кирилла и он может увидеться с ней в любое время, чему она будет рада. Конгрессвумен подчеркнула, что поддерживает регулярные контакты с Дмитриевым и высоко ценит его подход к мирным переговорам.
Она также добавила, что в Вашингтоне в марте состоится большой саммит, и американская сторона направит приглашение Дмитриеву.
Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Анну Паулину Луну на предстоящих промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса. Он назвал её патриотом и активным защитником интересов жителей 13-го избирательного округа штата Флорида.
В пятницу, 23 января, в Москве состоялись российско-американские переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием, в том числе Кирилла Дмитриева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
