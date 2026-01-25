Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год. Теперь беременные россиянки из групп среднего и высокого риска могут пройти этот анализ бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщают РИА Новсти.

Как будущим родителям помогут бесплатные генетические тесты

Как следует из документа, НИПТ позволяет оценить риск синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау, анеуплоидий половых хромосом, а также отдельных микроделеционных синдромов у плода на основе анализа внеклеточной ДНК плода в крови матери.

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина ранее поясняла, что это безопасная неинвазивная методика, которую проводят с конца первого триместра беременности - как при одноплодной, так и при двуплодной. Тест назначают по результатам пренатального скрининга первого триместра женщинам с выявленным риском хромосомных аномалий. При высоком риске рекомендуется дополнительная инвазивная диагностика.

Ранее такой анализ проводился преимущественно платно, а его стоимость могла достигать 50 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
