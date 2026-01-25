Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

Как следует из документа, НИПТ позволяет оценить риск синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау, анеуплоидий половых хромосом, а также отдельных микроделеционных синдромов у плода на основе анализа внеклеточной ДНК плода в крови матери.

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина ранее поясняла, что это безопасная неинвазивная методика, которую проводят с конца первого триместра беременности - как при одноплодной, так и при двуплодной. Тест назначают по результатам пренатального скрининга первого триместра женщинам с выявленным риском хромосомных аномалий. При высоком риске рекомендуется дополнительная инвазивная диагностика.

Ранее такой анализ проводился преимущественно платно, а его стоимость могла достигать 50 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».