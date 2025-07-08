Эколог назвал причину мора птиц в Анапе и предрек новые выбросы мазута
Сейчас в Анапе стали разбирать защитные валуны, что очень опасно и создает риски для новых выбросов в зимний период, рассказал НСН Георгий Каваносян.
Гибель бакланов, которых находят сейчас на побережье Анапы, может быть вызвана не мазутом, а эпидемией, однако экологическая ситуация с мазутом там все еще очень неблагоприятная, есть огромный риск новых выбросов нефтепродуктов со дна. Об этом в беседе с НСН рассказал эколог Георгий Каваносян.
Бакланы массово гибнут на черноморском побережье, сообщил Telegram-канал Mash. На пляжах Анапы, Новороссийска, Сукко и Утриша лежат мёртвые птицы. Местные сообщают, что они покрыты каким-то налётом, очень вялые и странно себя ведут. Чаще всего таких встречают в районе Анапы. По одной из версий, они могут гибнут из-за мазута. Каваносян связал гибель птиц с эпидемией.
«Мы находим только бакланов на побережье. Это, скорее, говорит о том, что это какая-то эпидемия, несвязанная с мазутом. К тому же в декабре мы тоже находили бакланов и отмывали их, но такого «падежа» не было. Однако для того, чтобы точно все выяснить, кроме самих бакланов нужно отобрать пробы и проанализировать их, над чем мы и работаем. Мазута сегодня выбрасывается все меньше, но зимой будут штормы, и будет выбрасывать тот мазут, который сейчас лежит на дне на таких глубинах, которые еще не успели прогреться. А когда они прогреются, мазут начнет всплывать и растекаться. То есть это не тот мазут, который находится непосредственно в самих танкерах, а тот, который лежит на дне у прибрежной части шельфа», - рассказал он.
Помимо прочего, Каваносян напомнил о разливе нефти в 80-е годы и указал на необходимость установки специальных валов перед зимним периодом, чтобы потом на побережье не выбросило еще больше мазута со дна.
«То, что сегодня вот эти валы с сетями Каляева разбирают, это, конечно, делается в первую очередь под давлением отельеров, так как им нужно хоть какие-то деньги зарабатывать, а эти валы выглядят очень неэстетично. Но к зиме нужно будет либо их восстанавливать, либо строить инженерно-защитные сооружения, например, волнорезы. В 80-х годах был точно такой же разлив, тогда вывезли 16 тысяч тонн «замазученного» песка, а за две зимы подряд море смыло еще миллион тонн. Поэтому есть риск повторения сценария», - уточнил он.
Также он рассказал, какая сейчас обстановка с мазутом на черноморском побережье.
«Риск все еще достаточно высокий для Анапы и Керчи. Средний уровень в Геленджике, Новороссийске и в Феодосийском заливе. Практически никакого риска для отдыха в этот сезон нет на всем остальном побережье, то есть на южном берегу Крыма, на западном, в Туапсинском районе и в Большом Сочи» , - подытожил он.
Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в Анапе специалисты стали разбирать часть защитного вала из-за отсутствия новых выбросов мазута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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