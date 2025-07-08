Помимо прочего, Каваносян напомнил о разливе нефти в 80-е годы и указал на необходимость установки специальных валов перед зимним периодом, чтобы потом на побережье не выбросило еще больше мазута со дна.

«То, что сегодня вот эти валы с сетями Каляева разбирают, это, конечно, делается в первую очередь под давлением отельеров, так как им нужно хоть какие-то деньги зарабатывать, а эти валы выглядят очень неэстетично. Но к зиме нужно будет либо их восстанавливать, либо строить инженерно-защитные сооружения, например, волнорезы. В 80-х годах был точно такой же разлив, тогда вывезли 16 тысяч тонн «замазученного» песка, а за две зимы подряд море смыло еще миллион тонн. Поэтому есть риск повторения сценария», - уточнил он.

Также он рассказал, какая сейчас обстановка с мазутом на черноморском побережье.

«Риск все еще достаточно высокий для Анапы и Керчи. Средний уровень в Геленджике, Новороссийске и в Феодосийском заливе. Практически никакого риска для отдыха в этот сезон нет на всем остальном побережье, то есть на южном берегу Крыма, на западном, в Туапсинском районе и в Большом Сочи» , - подытожил он.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в Анапе специалисты стали разбирать часть защитного вала из-за отсутствия новых выбросов мазута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

