МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp
Российские полицейские выявили новый вид мошенничества, связанный с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.
По данным полиции, с начала января мошенники массово рассылают фишинговые SMS-сообщения и электронные письма, в которых предлагают перейти по ссылке для установки якобы «обновлённой» или «работающей» версии приложения. После перехода по такой ссылке и установки поддельного приложения на устройство также может быть установлено вредоносное ПО. В результате злоумышленники получат полный доступ к гаджету жертвы, её персональным данным, переписке, а также возможность хищения денежных средств.
По оценкам экспертов, только в январе зарегистрированы тысячи подобных попыток атак, и их число будет только расти на фоне усиления ограничений на работу WhatsApp в России.
Сотрудники профильного управления ГУМВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем - даже если они пришли от знакомых. Также не следует скачивать приложения или обновления вне официальных магазинов (App Store, Google Play).
В ноябре 2025 года в пресс-службе Роскомнадзора заявляли, что мессенджер WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России в случае невыполнения требований российского законодательства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
