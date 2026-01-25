Американский скалолаз без страховки забрался на самый высокий небоскрёб Тайваня

Американский скалолаз Алекс Хоннольд сегодня, 25 января, забрался на самый высокий небоскрёб Тайваня - Тайбэй 101 без использования страховки, верёвок или каких-либо средств защиты.

Подъём на 508-метровую башню занял у 40-летнего спортсмена 1 час 32 минуты. Всё восхождение в прямом эфире транслировал Netflix в рамках специального проекта Skyscraper Live.

На вершине Хоннольда встречала его жена, а снизу толпа зрителей приветствовала достижение аплодисментами.

Изначально подъём планировался на утро субботы, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.

Тайбэй 101 ранее уже покоряли. В 2004 году французский скалолаз Ален Робер (известный как «Человек-паук») взобрался на башню с использованием страховки. Алекс Хоннольд стал первым, кто поднялся на небоскрёб полностью без страховки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
