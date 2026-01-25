Американский скалолаз без страховки забрался на самый высокий небоскрёб Тайваня
Американский скалолаз Алекс Хоннольд сегодня, 25 января, забрался на самый высокий небоскрёб Тайваня - Тайбэй 101 без использования страховки, верёвок или каких-либо средств защиты.
Подъём на 508-метровую башню занял у 40-летнего спортсмена 1 час 32 минуты. Всё восхождение в прямом эфире транслировал Netflix в рамках специального проекта Skyscraper Live.
На вершине Хоннольда встречала его жена, а снизу толпа зрителей приветствовала достижение аплодисментами.
Изначально подъём планировался на утро субботы, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.
Тайбэй 101 ранее уже покоряли. В 2004 году французский скалолаз Ален Робер (известный как «Человек-паук») взобрался на башню с использованием страховки. Алекс Хоннольд стал первым, кто поднялся на небоскрёб полностью без страховки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ефимов: В Ново-Переделкине свыше 300 жителей начали переселение по реновации
- Американская конгрессвумен Луна заявила, что любит главу РФПИ Кирилла Дмитриева
- Американский скалолаз без страховки забрался на самый высокий небоскрёб Тайваня
- Российский теннисист Медведев вылетел с Australian Open
- МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp
- СМИ: Редкий для Абу-Даби ливень прошел после переговоров по Украине
- СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД
- Экстремистскую компанию «Meta» обвинили в обмане о доступе к сообщениям в «WhatsApp»
- Робби Уильямс побил рекорд «The Beatles» по альбомам в топах чартов
- СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru