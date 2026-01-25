Ефимов: В Ново-Переделкине свыше 300 жителей начали переселение по реновации

На западе Москвы в районе Ново-Переделкино свыше 300 жителей десяти старых домов начали переселение в рамках программы реновации в новостройку на Чоботовской улице. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он объяснил, что по вопросам переселения москвичи могут обратиться в Центр информирования на первом этаже нового ЖК, где также можно заказать услуги «Переезд по программе реновации».

«В том числе "Помощь в переезде", в рамках которого город бесплатно предоставляет транспорт и грузчиков для перевозки вещей. Всего в Ново-Переделкине предстоит переселить свыше 460 жителей 14 старых зданий», - сообщил Ефимов.

Отмечается, что вблизи нового дома находятся детские образовательные учреждения, спорткомплекс, Чоботовский лес, а также станции метро «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в новостройке оборудованы 384 квартиры, 11 из которых — для маломобильных граждан. По словам политика, общая площадь жилья составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

При этом в московском Департаменте информационных технологий уточнили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция сервиса «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале переселения жителей в новый дом по реновации на Родниковой улице.