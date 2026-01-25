Российский теннисист Медведев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Australian Open-2026, потерпев поражение в четвёртом круге от американца Лернера Тьена.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой американца в трёх сетах со счётом 6:4, 6:0, 6:3. Медведев, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, не смог оказать серьёзного сопротивления сопернику, пропустив «бублик» во втором сете. Это первый раз, когда Медведев всухую проиграл сет на турнирах Большого шлема.

С поражением Медведева в мужской сетке Australian Open-2026 не осталось ни одного представителя России. Ранее, 24 января, турнир покинул Карен Хачанов, уступивший в четвёртом круге итальянцу Лучано Дардери в четырёх сетах - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4.

В 1/4 финала Лернер Тьен встретится с немцем Александром Зверевым.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 75 миллионов долларов США), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
