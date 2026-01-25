Российский теннисист Медведев вылетел с Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Australian Open-2026, потерпев поражение в четвёртом круге от американца Лернера Тьена.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой американца в трёх сетах со счётом 6:4, 6:0, 6:3. Медведев, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, не смог оказать серьёзного сопротивления сопернику, пропустив «бублик» во втором сете. Это первый раз, когда Медведев всухую проиграл сет на турнирах Большого шлема.
С поражением Медведева в мужской сетке Australian Open-2026 не осталось ни одного представителя России. Ранее, 24 января, турнир покинул Карен Хачанов, уступивший в четвёртом круге итальянцу Лучано Дардери в четырёх сетах - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4.
В 1/4 финала Лернер Тьен встретится с немцем Александром Зверевым.
Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 75 миллионов долларов США), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский теннисист Медведев вылетел с Australian Open
- МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp
- СМИ: Редкий для Абу-Даби ливень прошел после переговоров по Украине
- СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД
- Экстремистскую компанию «Meta» обвинили в обмане о доступе к сообщениям в «WhatsApp»
- Робби Уильямс побил рекорд «The Beatles» по альбомам в топах чартов
- СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»
- Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» варенье и винный набор
- СК: В Мурманской области 2 из 5 поврежденных опор ЛЭП работали с 1966 года
- Дочь режиссера Олейникова рассказала о последних минутах его жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru