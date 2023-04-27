В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома

«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте ЧП работают спасатели и кинологи.

Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из школ Центрального района Воронежа, в результате пострадала пятиклассница. Следователи начали проверку.

