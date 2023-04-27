В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
27 апреля 202312:48
Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщили в МЧС России.
«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте ЧП работают спасатели и кинологи.
Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из школ Центрального района Воронежа, в результате пострадала пятиклассница. Следователи начали проверку.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Бизнес-омбудсмен заступился за задержанную за неуплату налогов Блиновскую
- В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
- Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона
- СК возбудил дело после взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске
- Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
- МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины
- Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
- СМИ: Российские военные уничтожили немецкую установку «Гепард» под Херсоном
- СМИ: Блогер Митрошина выплатила более ста миллионов рублей по делу о неуплате налогов
- В Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса
26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru