В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома

Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщили в МЧС России.

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«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте ЧП работают спасатели и кинологи.

Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из школ Центрального района Воронежа, в результате пострадала пятиклассница. Следователи начали проверку.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСОбрушениеТатарстан

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