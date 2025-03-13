В Брянской и Белгородской областях сбили четыре украинских дрона

Четыре беспилотника ВСУ сбили над двумя регионами России, передает Минобороны.

«С 08.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что военные сбили по два дрона над Белгородской и Брянской областями.

Минувшей ночью в шести регионах РФ ликвидировали 77 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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