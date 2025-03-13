Здание ТЭЦ загорелось на северо-западе Москвы

Административное здание ТЭЦ-16 загорелось на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, на месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что здание в данный момент находится на ремонте и выведено из эксплуатации.

По данным МЧС, возгорание на работу ТЭЦ не повлияло.

Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в Тобольске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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