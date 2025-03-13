Здание ТЭЦ загорелось на северо-западе Москвы
13 марта 202512:22
Административное здание ТЭЦ-16 загорелось на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, на месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что здание в данный момент находится на ремонте и выведено из эксплуатации.
По данным МЧС, возгорание на работу ТЭЦ не повлияло.
Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в Тобольске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru