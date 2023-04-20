В Воронеже проводят проверку школы после обрушения потолка на ученицу

В результате ученица пятого класса получила травму. Это произошло 19 апреля во время урока в школе №9. По словам родителей учеников, девочка сломала плечо.

Ранее в СКР поручили доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

