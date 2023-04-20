В Воронеже проводят проверку школы после обрушения потолка на ученицу

В Воронеже следователи начали проверку после сообщений об обрушении потолка в одной из школ Центрального района на ученицу, сообщает телеканал «360».

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В результате ученица пятого класса получила травму. Это произошло 19 апреля во время урока в школе №9. По словам родителей учеников, девочка сломала плечо.

Ранее в СКР поручили доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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